Samsung lanceert robotstofzuiger Jet Bot AI+ met beeldherkenning

De nieuwe robotstofzuiger werd tijdens de CES 2021 officieel aangekondigd en zal eind juli wereldwijd gelanceerd worden, waaronder in Nederland. Volgens Samsung optimaliseert de Jet Bot AI+ het schoonmaken in huis door innovatieve en intelligente oplossingen.

De Jet Bot AI+ beschikt over een actieve 3D-stereosensor. Hiermee kan het een groot gebied in huis scannen en kleine en moeilijk detecteerbare objecten op de vloer vermijden. De 3D-dieptecamera aan boord staat gelijk aan 256.000 afstandssensoren en kan obstakels van slechts 1 centimeter detecteren. Zo voorkom je ongewenste botsingen of gebeurtenissen waar de robotstofzuiger vast komt te zitten.

Nauwkeurige navigatie door het huis

De Intel AI-oplossing zorgt ervoor dat de robotstofzuiger nauwkeurig kan navigeren door het huis. Volgens Samsung kan dit model delicate objecten zoals porseleinen vazen detecteren en hier op veilige afstand van blijven. Ook worden uitwerpselen van huisdieren, glazen en elektrische kabels gedetecteerd. Middels de LiDAR-sensor wordt afstandsinformatie opgehaald en wordt de schoonmaakroute aan de hand van de locatie geoptimaliseerd.

Advertentie

De Jet Bot AI+ beschikt over een Digital Inverter Motor voor het maximaliseren van de zuigkracht. De Intelligent Power Control-functie herkent het te reinigen oppervlak, net als de hoeveelheid stof op dit oppervlak. De zuigkracht wordt vervolgens automatisch aangepast. Het 5-laags filtersysteem vangt 99,99 procent van microstof op.

De robotstofzuiger rijdt zelf terug naar het Clean Station om zichzelf leeg te maken. Het Clean Station beschikt over een stofzak van 2,5 liter die je eens in de één tot drie maanden moet legen, afhankelijk hoe vaak je de robotstofzuiger laat schoonmaken. Middels Air Pulse-technologie wordt 99,999 procent van de fijne stof opgevangen, zodat het bij het legen niet weer de kamer in zal vliegen.

Je kunt de Jet Bot AI+ op afstand bedienen en controleren met de SmartThings-app. Je kunt de route eenvoudig en in realtime volgen op een virtuele kaart van je huis. Ook wordt spraakassistent Bixby ondersteund. En ben je niet thuis? Je kunt de Jet Bot AI+ in Patrol Mode zetten. Zo kun je met de camera aan de voorkant videobeelden livestreamen via de SmartThings-app.

Prijs en beschikbaarheid

In juli zal de Samsung Jet Bot AI+ lanceren in Nederland. De verkoopadviesprijs is 1.499 euro.