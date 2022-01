Ring komt met draai- en kantelstandaard voor Ring Stick Up Cam

De nieuwe Ring Pan-Tilt Mount wordt in Nederland onder de naam ‘draai- en kantelstandaard voor binnen en buiten’ verkocht. De gemotoriseerde standaard laat je de Ring Stick Up Cam kantelen en draaien. Zo krijg je dus een beter beeld van wat er in en rond je huis aan de hand is.

De Ring Stick Up Cam met de draai- en kantelstandaard maakt van de beveiligingscamera eigenlijk een 360 graden camera. Alhoewel 360 graden wellicht niet helemaal juist is. Volgens Ring heeft de gemotoriseerde standaard een draaihoek van 340 graden en een kantelhoek van 60 graden. Zo kun je dus van muur tot muur kijken voor een panoramisch beeld. Je bedient de Ring Stick Up Cam met de gemotoriseerde standaard gewoon vanuit je Ring-app. Goed om te weten overigens. Je ingestelde privacyzones werken dan niet meer.

De draai- en kantelstandaard vereist geen extra elektrische bron voor gebruik met de Stick Up Cam Plug-in. Voor mensen met de Stick Up Cam batterij- of zonne-energie-apparaten, kan het worden gevoed met een Indoor/Outdoor Power Adapter (stekker voor binnen en buiten).

Prijs en beschikbaarheid

De Ring Pan-Tilt Mount is per direct beschikbaar voor 44,99 euro op onder andere de website van Ring. Je kunt kiezen uit wit of zwart. Wil je deze draai- en kantelstandaard aanschaffen inclusief de stekker voor binnen en buiten? Dan komt er een tientje bovenop de prijs. Je kunt ook de Ring Stick Up Cam Plug-In tegelijk kopen met de draai- en kantelstandaard voor 129,99 euro.