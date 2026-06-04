Kritisch spanningsveld

Normaal gesproken start ik hier direct met de test, maar deze keer verdient de context een korte toelichting. Zoals ik hiervoor al zei, gebruik ik sinds 2015 bovengenoemde buizenversterker als referentie. Het is zowel een fijne muziekmachine die mij dagelijks inspireert als een vast ankerpunt in mijn beoordelingen. Juist daarom werd de aankondiging van de opvolger door sommigen met bovengemiddelde interesse gevolgd.

In een klein, specialistisch high-end landschap roept zoiets soms alleen meer op dan alleen technische nieuwsgierigheid. Het leidde in dit geval tot onrust en ongebruikelijke discussies binnen de gebruikelijke audiokanalen en mediaomgeving. Ik hecht zelf grote waarde aan journalistieke onafhankelijkheid en probeer producten altijd op hun eigen merites te beoordelen. Dat is ook hier niet anders. Dat externe ruis daar soms op de achtergrond doorheen klinkt, verandert niets aan de intentie van deze test: een zo zuiver en eerlijk mogelijke weergave van mijn luisterervaring. Of deze recensie wordt gelezen als te veel lof of als kritische analyse, laat ik volledig aan de lezer. Mijn rol blijft onveranderd: beschrijven waar een product toe in staat is en niet wat er commercieel van mij wordt verwacht.