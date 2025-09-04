Anker begint zelf met een vereenvoudigde merkstructuur. Het bedrijf heeft straks drie afdelingen. Anker (slimme oplaadtechnologie), Eufy (smarthome) en Soundcore (audio en video). Het merk Nebula en AnkerWork verdwijnen en vallen straks ook onder Soundcore. Tijdens de IFA maakt het merk gelijk gebruik van de gelegenheid om heel veel nieuwe producten aan te kondigen, waaronder de traplopende Eufy Marswalker robotstofzuiger. We zullen een aantal belangrijke producten uitlichten:

Eufy Marswalker

Heb jij ook een huis met meerdere verdiepingen? Voor robotstofzuigers altijd lastig, want of je moet op iedere verdieping een robotstofzuiger zetten of de robotstofzuiger zelf meenemen naar een andere verdieping en dan maar hopen dat je een model hebt dat meerdere kaarten kan opslaan van de omgeving. De Eufy Marswalker lost dit probleem op, want dit is de eerste slimme traploop robotstofzuiger en gaat geheel zelfstandig van verdieping naar verdieping dankzij de vier ‘robotpootjes’ aan de zijkanten. Volgens Eufy herkent dit model zelf de vorm en eigenschappen van de meest uiteenlopende trappen, van rechte trappen tot U-vormig of met flinke bochten. Daarnaast beschikt dit model over een geavanceerd thuisstation en kan deze zowel stofzuigen als dweilen. Meer informatie is nog niet bekend, maar de Eufy Marswalker moet volgend jaar op de markt verschijnen.

Eufy S2

De Eufy S2 robotstofzuiger komt dit jaar al op de markt en zal de krachtigste robotstofzuiger uit het assortiment van Eufy worden met een zuigkracht van maar liefst 30.000Pa. Dit model beschikt over een uitschuifbare arm, HydroJet Mop 2.0 met de brede dweilrol en kan dit keer ook drie optionele aromatische geuren verspreiden (citrus-basilicum, bamboe-salie en bergamot-lychee). De Eufy S2 is vanaf oktober verkrijgbaar voor 1.599 euro.

EufyCam S4

De EufyCam S4 is het nieuwe topmodel beveiligingscamera voor thuis. Dit model combineert een 4K-camera met een extra 2K pan- en tiltcamera met twee lenzen voor zowel groothoekopnames als close-ups. De bovenste 4K-cameralens maakt continue bewaking van belangrijke gebieden zoals grote ingangen en opritten mogelijk en legt details duidelijk vast vanaf een afstand van maximaal negen meter. Tegelijkertijd scant de PTZ-camera actief grotere ruimtes met zijn 360°-panoramaweergave en soepele pan-, tilt-, zoom- en volgfuncties. Intelligente tracking en auto-framing focust ook automatisch op meerdere personen. De Eufycam S4 is vanaf oktober verkrijgbaar. Twee camera’s en een HomeBase 3 gaan voor 699 euro over de toonbank, een losse camera kost 299 euro of neem gelijk vier camera’s en de HomeBase 3 voor 1.099 euro.

Soundcore Sleep A30

De Soundcore Sleep A30 zijn speciale draadloze oortjes voor de nacht die allerlei geluiden kunnen maskeren. Van het gesnurk van de partner tot straatgeluiden. Wie dat wil kan binaurale geluiden afspelen om te kalmeren en in slaap te vallen en de oortjes hebben een comfortabele pasvorm met een licht gewicht van drie gram, zodat ook zijslapers hier mee overweg kunnen. Anker geeft je je nachtrust terug met de Soundcore Sleep A30 voor 249,99 euro. Ze zijn per direct verkrijgbaar.

Soundcore Nebula X1 Pro

Voor het eerst onder de nieuwe merknaam, deze krachtige beamer. De Soundcore Nebula X1 Pro beschikt over 4K Triple Laser-technologie voor een zeer heldere 3.500 ANSI-lumen. Beelden kunnen worden geprojecteerd tot 300 inch – haarscherp in UHD-resolutie en contrastrijk met een verhouding van 5000:1 en een dynamisch contrast van 56.000:1. De X1 Pro stelt met één klik automatisch de focus, hoek, trapeziumcorrectie en optimale grootte in. De geïntegreerde gimbal zorgt daarbij voor een flexibele uitlijning tot 25 graden.

Deze projector heeft een compleet audiosysteem in de behuizing van de X1 Pro ingebouwd. Het afneembare 7.1.4-systeem biedt kijkers zowel binnen als buiten een krachtig geluid. Zeven horizontale kanalen, een subwoofer in de X1 Pro zelf en vier overheadhoogtekanalen zorgen voor geluid uit alle richtingen – zelfs van bovenaf. Daarom is de soundcore Nebula X1 Pro ook gecertificeerd met Dolby Atmos en Dolby Audio. Google TV is direct geïntegreerd voor toegang tot de multimediale wereld – inclusief de Netflix-app. Je moet nog even wachten op de lancering, want dit model zal geïntroduceerd worden middels een Kickstarter-campagne met vanafprijzen van 2.999 dollar.

