Nuki kondigt Matter-producten voor 2023 aan

Inmiddels is de Matter-standaard waarmee het mogelijk wordt om allerlei smarthome-producten aan elkaar te koppelen officieel. De eerste fabrikanten hebben hun ondersteuning aangekondigd en langzaamaan zien we de eerste hardware met Matter-ondersteuning verschijnen.

Ook Nuki laat van zich horen. Het bedrijf, dat bekend staat om zijn slimme deursloten, biedt met de huidige generatie producten nog geen ondersteuning voor Matter aan, maar heeft inmiddels wel een werkend prototype. In onderstaande video laat Nuki zien hoe een Apple HomePod, een Google Nest Hub, het Nuki Smart Lock, een iPhone en een Android smartphone met elkaar communiceren via Matter.

Ergens in de tweede helft van 2023 moet het eerste Nuki deurslot met Matter-ondersteuning verschijnen, maar huidige bezitters van Nuki deursloten hoeven zich geen zorgen te maken over de extra mogelijkheden die Matter ontsluit. Nuki biedt namelijk al directe integraties aan met verschillende platformen, waaronder Google Home, Apple HomeKit, Homey en Home Assistant. Die integraties blijven beschikbaar. Nuki belooft de eigen API’s regelmatig uitbreiden en aanpassen om te allen tijde een optimale integratie van Nuki-producten in slimme huizen te garanderen. Een lokale API voor de Smart Lock 3.0 Pro, die gebruik maakt van de gangbare MQTT-standaard, is al beschikbaar als bèta via een firmware-update en zal in 2023 als reguliere update worden uitgebracht.