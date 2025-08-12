Nieuwe versie Matter belooft diverse verbeteringen

Dit heeft vooral voordelen voor fabrikanten. Het weglaten van een bluetoothradio kan de productiekosten verlagen, wat mogelijk leidt tot goedkopere apparaten voor de consument. Volgens de Connectivity Standards Alliance (CSA), de organisatie achter Matter, verandert er niets aan de manier waarop gebruikers hun apparaten koppelen.

Naast deze verandering introduceert Matter 1.4.2 ook verbeteringen voor scènes. Gebruikers kunnen nu scènes maken die voor alle Matter-apparaten werken met één enkel commando. Bovendien kunnen scènes nu worden gebaseerd op tijd, waardoor het mogelijk is om geautomatiseerde taken in te stellen, zoals een lamp die in de loop van 30 minuten geleidelijk feller wordt.

Een andere nuttige aanpassing betreft robotstofzuigers. Deze apparaten zullen voortaan automatisch hun huidige taak annuleren wanneer de gebruiker een nieuwe opdracht geeft, waardoor handmatige beëindiging van de taak niet meer nodig is.

Tot slot belooft de update ook verbeteringen op het gebied van beveiliging en energie-efficiëntie. De CSA meldt dat apparaten sneller reageren en dat de accu’s langer meegaan. Fabrikanten moeten echter zelf een update uitbrengen voor hun apparaten en controllers om deze nieuwe functies te activeren. Deze update is dus een stap voorwaarts in het vereenvoudigen van de productie en het verbeteren van de functionaliteit van smarthomeapparatuur.