In augustus lanceerde Google de Nest Doorbell die werkt op een accu. Nu maakt de zoekmachinegigant bekend dat we volgend jaat alweer een nieuwe versie kunnen verwelkomen, in de vorm van een bedrade versie van de Doorbell.

Nieuwe Nest Doorbell aanstaande

Google laat dit nu alvast weten, omdat het bedrijf daarin transparant wil zijn naar zijn klanten toe. Wanneer de nieuwe Nest Doorbell precies verschijnt in 2022, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat je de tweede generatie van de slimme videodeurbel kunt aansluiten op je stroomnetwerk en dus kunt ophangen waar je simpele deurbel nu hangt.

De nieuwe slimme videodeurbel van het bedrijf kan 24/7 opnames maken, omdat er nu geen rekening gehouden hoeft te worden met een accu die leeg raakt. Je hebt hiervoor wel een Nest Aware-abonnement nodig.

Advertentie

De huidige versie van de Nest Doorbell ondersteunt druppelladen, maar biedt geen 24/7-opnamefunctie aan. In plaats daarvan krijg je video’s te zien van gebeurtenissen die plaatsvinden bij de voordeur. Daarnaast maken sommige mensen zich zorgen over de interne hitte van het apparaat, omdat het apparaat constant blootgesteld wordt aan direct zonlicht.

Dat Google de huidige versie van de Nest Doorbell uitbracht met een accu, deed het bedrijf vanuit het oogpunt van gemak. Je kunt de deurbel daardoor veel flexibeler installeren. Om de accu te ontzien, tref je in de app verschillende functies aan die helpen bij het besparen van energie.

Tot slot laat Google weten dat het bedrijf nog steeds voornemens is een webclient voor de videofeeds te lanceren. Ook die client moet volgend jaar verschijnen.