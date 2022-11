Maak het slimme huis klaar voor de winter met Xiaomi (ADV)

Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 Lite

Deze winter lekker de open haard aan? Of misschien heb je last van de buren? De Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 Lite zorgt altijd voor schone lucht in huis. Deze luchtreiniger is daarnaast ook effectief tegen allergieën, haren van huisdieren en onaangename luchtjes. De luchtreiniger is uitgerust met een 3-in-1 filter dat zorgt voor frisse lucht in huis. Daarnaast hoef je het filter slechts één keer per jaar te vervangen. Uiteraard is de Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 Lite helemaal smart. Gebruik de app en stel schema’s in zodat je altijd thuiskomst in gefilterde lucht. Het verbruik is daarnaast zeer laag. Voor 24 uur luchtzuivering is er slechts 0,8 kWh nodig. Dat is altijd fijn in deze dure tijden.

De Mi Smart Air Purifier 4 Lite is tijdens de Black Friday-sale afgeprijsd van 199 euro voor 149 euro.