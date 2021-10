Koru is een slimme luchtreiniger en bloempot in één product

Koru ziet er op het eerste gezicht uit als een designbloempot, maar maakt ondertussen gebruik van kunstmatige intelligentie en andere technologie om planten te laten groeien terwijl tegelijkertijd de lucht gereinigd wordt. De bloempot is verkrijgbaar in vier kleuren met twee verschillende onderkantjes. Zo past de bloempot in ieder interieur.

Het bedrijf zegt geïnspireerd te zijn door NASA-technologie. Koru combineert de natuurlijke filtratiemogelijkheden van plantenwortels met een high-end ‘photocatalyst filter’. Dit PCO-filter wordt geactiveerd door UV-A en UV-C en moet bacteriën en virussen doden en schadelijke deeltjes in de lucht verwijderen. Volgens het bedrijf zijn luchtreinigers met HEPA-filters vandaag de dag de gouden standaard, maar dit zorgt voor erg veel vervuiling. Deze filters moeten iedere zes maanden vervangen worden en leveren erg veel afval op. Daarnaast zijn ze behoorlijk prijzig en heb je een grote luchtreiniger nodig om het hele huis te kunnen reinigen.

Bij Koru hoeft dit niet meer. Dit ene kleine bloempotje kan in drie uur een kamer van 37 vierkante meter volledig reinigen. Hierbij worden 99 procent van de bacteriën en virussen verwijderd en 93 procent van VOC’s, oftewel vluchtige organische stoffen. Het heeft een filter aan boord die je kunt wassen, maar nooit hoeft te vervangen en een kleine ventilator zorgt voor de rest van het reinigen.

Helpt je planten overleven

Daarnaast is het natuurlijk ook een slimme bloempot en is er een bijbehorende app. Kunstmatige intelligentie moet de plantomgeving herkennen en vertellen wanneer je water moet geven of dat het meer licht nodig heeft. Dit doet het aan de hand van een database met honderden planten. En via Amazon Alexa en Google Assistant kan je vragen hoe het met de gezondheid van je plant is.

Koru te steunen op Indiegogo

Koru is nu te steunen op crowdfundingswebsite Indiegogo of bezoek de officiële website. Vroege vogels kunnen het product nu al aanschaffen met 33 procent korting voor 240 euro. Je zult nog wel even moeten wachten, want de luchtreinigende bloempot verschijnt pas in oktober 2022.