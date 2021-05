Gratis update voor Athom Homey laat je Flows starten met de Apple Watch

Wil je je favoriete Flows vanaf je Apple Watch starten? Dat kan vanaf nu. Een nieuwe update voor de Homey-app voegt ondersteuning voor Apple Watch toe. Gebruikers van de Athom Homey kunnen vanaf nu zijn of haar favoriete Flows starten vanaf de smartwatch.

Je kunt de Homey-app gemakkelijk starten vanaf het thuisscherm van je Apple Watch of voeg de complicatie toe aan de wijzerplaat van je Apple Watch. Deze complicaties kun je vergelijken met widgets op je smartphone. De nieuwe functionaliteit voor de Homey iOS-app (versie 6.7.0 en later) draait enkel op WatchOS 7 of later. Zorg er dus voor dat je de nieuwste update voor zowel de Homey iOS-app als WatchOS gebruikt.

Vorige maand introduceerde Athom, het bedrijf achter de Homey smarthomehub, de mogelijkheid om Flows te starten middels Siri Shortcuts. Flows kun je het beste vergelijken met scenario’s die je binnen de Homey-omgeving hebt gemaakt.

Advertentie

Smarthomehub voor al je slimme apparaten

De Athom Homey is de smarthomehub voor al je slimme apparaten. Het brengt (vrijwel) al je smarthome-apparatuur samen in één hub. Dit maakt het automatiseren van je huis veel eenvoudiger, omdat de hub overweg kan met onder meer Wifi, Zigbee, Z-Wave, bluetooth, RF en IR. Is dit ook iets voor jou? Lees het in de review van de Athom Homey 2.0.