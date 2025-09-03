Nieuws Smarthome Bediening Veiligheid en beveiliging

‘Gemini komt naar Google Home met nieuwe Nest Cam en Doorbell’

03 september 2025 1 Minuut 0 Reacties
Gemini Live

De geruchten gingen al langer rond, maar Google heeft nu ook een teaser de wereld ingestuurd dat Gemini naar Google Home komt. En we zien een glimp van een nieuw product.

Gemini Google Assistant Google

Kunstmatige intelligentie past helemaal bij het hier en nu, maar toen Google met het taalmodel Gemini op de proppen kwam vertelde men dat de Google Assistant gewoon zou blijven bestaan voor de smarthome-apparatuur, slimme speakers en slimme displays. Eigenlijk wisten we wel beter natuurlijk, maar nu lijkt ook Google zelf het te bevestigen. Het einde van Google Assistant is nu echt nabij, want in een nieuwe teaser van Google op X kun je nu zien dat Gemini naar Google Home komt.

Laten we eerlijk zijn, dit is ook echt wel nodig. De Google Assistant werkt steeds minder goed en gebruikers klagen massaal dat de stemassistent heel veel zaken niet meer kan uitvoeren die vroeger geen enkel probleem waren. In de teaser zien we ook meteen een beveiligingscamera. Alhoewel het lijkt op het vorige model gaan er al langer geruchten rond dat Google met nieuwe smarthome-apparatuur komt. Dit lijkt op een nieuwe Nest Cam en ook zouden we binnenkort een nieuwe Nest Doorbell gaan krijgen. De teaser laat de datum 1 oktober zien, dus tot die tijd moeten we even geduld hebben. We zijn benieuwd wat Google precies gaat aankondigen.

