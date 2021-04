Fabrikant NodOn zet in op ZigBee met drie nieuwe relay switches

NodOn komt met een ON/OFF Lighting Relay Switch voor verlichting, een Roller Shutter Relay Switch voor je rolluiken en een Multifunction Relay Switch. NodOn ziet zichzelf als een expert in radio relay switches. Het ontwikkelt onder het eigen merk en in OEM/ODM en White Label voor fabrikanten als Somfy en Schneider en speciaal voor de smarthomemarkt voor Leroy Merlin. Voorheen maakte het bedrijf gebruik van EnOcean-technologie. Dit keer gaan ze voor het ZigBee-protocol.

De drie nieuwe relay switches zijn niet helemaal nieuw, want eerder zijn ze verschenen voor EnOcean. Dit keer worden ze dus uitgebracht met ZigBee 3.0-ondersteuning en zijn ze compatibel met een groot scala aan smarthome-ecosystemen en stemassistenten. De On/OFF Lighting Relay Switch laat je verlichting met je stem of met je smartphone bedienen. De Roller Shutter Relay Switch is voor gemotoriseerde rolluiken, luifels en zonneschermen. De Multifunction Relay Switch tenslotte is voor je verwarming, boiler en diverse andere toepassingen te gebruiken.

Prijs nog niet bekend

Prijzen en beschikbaarheid zijn op dit moment nog niet bekend. Let wel dat deze relay switches niet zomaar voor iedereen te gebruiken zijn. Niet voor niets zijn deze relay switches volgens NodOn voor professioneel gebruik en verschijnen ze onder de NodOn Pro-lijn. Een kleine zoektocht leert dat de producten van het bedrijf ook via bol.com en amazon en gespecialiseerde webshops te koop zijn voor rond de 50 euro per stuk. De nieuwe ZigBee-producten kwamen we enkel tegen op een Zwiterse website voor omgerekend 40 euro. We verwachten dat deze binnenkort ook in Nederland te koop zijn voor ongeveer dit bedrag. Eerder al plaatsten we een bericht over de Soft Button van NodOn.