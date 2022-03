EZVIZ lanceert nieuwe AI-camera EZVIZ C6

EZVIZ heeft een nieuwe slimme beveiligingscamera gelanceerd. De EZVIZ C6 moet dé tool worden om het huis in de gaten te houden. Het bedrijf richt zich met name op gezinnen, waar ouders hun kinderen en huisdieren met een gerust huis thuis kunnen laten en ondertussen een oogje in het zeil kunnen houden. De beveiligingscamera is naast onderdeel van het alarmsysteem namelijk ook ontworpen om heel goed als babymonitor te kunnen dienen. De EZVIZ C6 is uitgerust met een privacy cover over de lens die dichtgaat als je thuis bent.

De EZVIZ C6 heeft de vorm van een rond bolletje en levert 2k-beeldkwaliteit met 25 beeldjes per seconde. Je moet panoramisch beeld krijgen waar de camera zelf kan ‘pannen en tilten’ om een goed beeld van je huis te krijgen. De camera herkent personen en dieren en stuurt bewegingsmeldingen door naar de smartphone van de gebruiker. Uiteraard heb je ook direct toegang tot de live feed. De kunstmatige intelligentie aan boord kan een persoon blijven volgen bij detectie. Ook geluiden als een huilende baby of een gebroken vaas zullen gedetecteerd worden. En zwaait er iemand naar de camera? Je krijgt direct een videogesprek te zien om te kijken wat er aan de hand is.

EZVIZ C6 – Prijs en beschikbaarheid

Een releasedatum en een prijs zijn op dit moment nog niet bekend, maar we verwachten ergens in de (zeer) nabije toekomst. De camera lijkt het vervolg te zijn op de EZVIZ C6T.