Eufy combineert slim slot en videodeurbel met de Eufy Video Smart Lock

Anker heeft een nieuw product in de Eufy Security-serie op Kickstarter gezet. Je kunt het project ondersteunen en alvast flink goedkoper aanschaffen als early bird. Verzending vindt plaats in mei 2022. Er is echter één probleem. De Eufy Video Smart Lock zal in eerste instantie niet naar Europa verzonden worden, dus eigenlijk heb je hier helemaal niets aan.

Toch houden we goede hoop op een lancering later in 2022 naar Europa. Eufy heeft vaker via dergelijke crowdfundingswebsites een nieuw project gelanceerd die later ook wereldwijd verkrijgbaar waren. De Eufy Security Video Smart Lock ziet er in ieder geval erg interessant uit. Het is een slim slot en videodeurbel in één product. Het beschikt over de bekende 2k-camera die we van eerdere videodeurbellen kennen, inclusief alle Eufy-functies van een videodeurbel als bewegingsdetectie, tweewegcommunicatie en nachtzicht. En daarnaast een smart lock die je onder andere met je vingerafdruk, keypad en met je smartphone kunt ontgrendelen. Zoals we gewend zijn van Eufy koop je het product en ben je klaar. Er is geen abonnement vereist.

Super Early Bird vanaf 180 euro

Hoe dan ook, de Eufy Video Smart Lock komt in eerste instantie niet naar Europa. En dat is jammer, want het Super Early Bird-pakket op Kickstarter biedt aardig veel voordeel. Voor ongeveer 180 euro krijg je het apparaat zelf en een bijbehorende gong. De prijs na lancering zou neer moeten komen op ongeveer 360 euro. Laten we hopen dat het slimme videodeurbelslot ook snel naar Europa toe komt.