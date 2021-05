‘Belgen hebben meer interesse in smarthome dan Nederlanders’

Het onderzoek liet zien dat mensen meer investeren in wooncomfort door de huidige pandemie, waarbij met name smarthome een flinke groei heeft gemaakt. De behoefte aan wooncomfort is bij jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar het grootst. Van deze groep wil 74 procent meer comfort realiseren. Zestigplussers zijn daar van alle groepen het minst mee bezig (37 procent).

Van de respondenten blijkt dat bijna de helft (46 procent) sinds de Corona-uitbraak meer aandacht heeft voor het energieverbruik in de woning. Ruim 35 procent van de respondenten denkt verbeteringen op het gebied van het energieverbruik door te kunnen voeren door gebruik te maken van smarthome-producten. De luchtkwaliteit in huis is ook belangrijker geworden. Van de respondenten heeft 35 procent hier meer aandacht voor. Beveiliging van de woning kent ook een groei (22 procent), maar vergeleken met energieverbruik en een gezonde leefomgeving wordt dit minder belangrijk gevonden.

Belgen positiever tegenover smarthome

Opvallend uit het onderzoek is dat Belgen positiever tegenover smarthome staan dan Nederlanders. Zo staat 50 procent van de Belgen stil bij de luchtkwaliteit in huis tegenover 35 procent van de Nederlanders. Ook beveiliging middels smarthome-producten is voor Belgen belangrijker (44 procent tegenover 22 procent).

Advertentie

Toch is de algehele tendens dat smarthome steeds belangrijker wordt. De interesse is bij 20 procent van de mensen toegenomen. Slimme verlichting kan hierbij op de meeste belangstelling rekenen. Zo wil 18 procent van de respondenten dit jaar nog een slimme lichtbron aanschaffen. Op de tweede plek staan slimme beveiligingsproducten als camera’s, videodeurbellen, slimme sloten en brandalarmen (15 procent). Slimme speakers staan op de derde plek (11 procent). De rij wordt gesloten met slimme tuinproducten als robotgrasmaaiers, irrigatiesystemen en weerstations (5,3 procent).

Over het onderzoek

Het onderzoek is in mei 2021 uitgevoerd in diverse landen in het kader van het 10-jarig bestaan van Netatmo. In Nederland hebben 1.000 consumenten deelgenomen aan het onderzoek.