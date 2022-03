Bedien je Android TV en Google TV vanaf nu met je iPhone en iPad

De Google Home-app voor iOS heeft nieuwe functionaliteiten gekregen om je Android TV- en Google TV-schermen te bedienen vanaf je iPhone en iPad. Hiermee tover je je smartphone en tablet om in een afstandsbediening. Naast Android TV en Google TV heeft de Google Home-app voor iOS ook de mogelijkheid gekregen om de nieuwste Chromecast en Nvidia Shield te bedienen.

De nieuwe mogelijkheid om je smartphone en tablet als afstandsbediening te gebruiken verscheen in november al voor Android. Dit keer is iOS dus aan de beurt. De Google Home-app toont een remote waarmee je de verschillende apparaten dus aan kunt sturen. Denk aan televisies met Android TV en Google TV, de nieuwste Chromecast met Google TV of de Nvidia Shield. De digitale afstandsbediening op je iPhone en iPad laten je de apparaten bedienen. Je moet eerst even vanuit de app koppelen middels een pair code op je tv (of ander apparaat) en vervolgens kun je direct aan de slag met je digitale remote.

Ook Google Assistant wordt uiteraard ondersteund. Je hebt de nieuwste versie van Google Home voor iOS nodig. Dat is op het moment van schrijven versie 2.48.106 met de volgende nieuwe functie:

Over the next few days, we’ll be rolling out the following:

• Control Chromecast with Google TV using a remote built into the Home app. Navigate through apps and content, and type in what you’re looking for.