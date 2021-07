De Arlo Pro 4 moet je twee keer sneller kunnen installeren dan de vorige generatie. De SmartHub (basisstation) is niet nodig. Dit model verbind je direct met je wifi-netwerk (2.4Ghz). De beveiligingscamera is 100% kabelvrij en installeer je door middel van een QR-code met de Arlo-app. Deze beveiligingscamera biedt beelden in een 2k hdr-resolutie en je kunt tot 12x inzoomen zonder kwaliteitsverlies. De nieuwe beveiligingscamera levert een weergaveveld van 160 graden voor een brede kijk op jouw waardevolle spullen.

De opvolger van de Arlo Pro 3 stuurt bewegingsmeldingen naar je smartphone en bij een indringer kun je ervoor kiezen om de ingebouwde sirene af te laten gaan vanuit de Arlo-app. Dit model is verder voorzien van Color Night Vision en geïntegreerde spotverlichting. Ook is tweewegaudio aanwezig om te kunnen communiceren op afstand. De Arlo Pro 4 werkt met Amazon Alexa, Google Assistant en Apple HomeKit. De camera is weerbestendig en is bestand tegen hitte, kou, regen en zon.

Voor geavanceerde functies moet je een Arlo SMART-beveiligingsplan afsluiten. Zo krijg je de beschikking over geavanceerde detectiefuncties die worden aangedreven door kunstmatige intelligentie. Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen mensen, dieren, voertuigen en pakketten. Video’s worden daarnaast in de cloud opgeslagen en kun je terugkijken. Bij aanschaf krijg je drie maanden gratis Arlo SMART. Daarna kost een abonnement 2,79 euro per maand voor een enkele camera.

Prijs en beschikbaarheid

De Arlo Pro 4 is nu beschikbaar voor een verkoopadviesprijs van 249,99. Binnenkort kun je bij ons een review verwachten van deze nieuwe beveiligingscamera van Arlo.