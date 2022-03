Xiaomi 12

Het reguliere toestel is de Xiaomi 12. Wat opvalt is hoe compact dit toestel is met een amoled-scherm van 6,28-inch (120Hz) en een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels. Ook hier vinden we een hoofdcamera van 50-megapixel, maar de ultra-groothoekcamera en telecamera zijn met dertien megapixel en vijf megapixel een stukje minder indrukwekkend te noemen. De selfiecamera van 32 megapixel lijkt wel identiek te zijn. Het toestel lijkt met name op het gebied van de camera’s wat in te leveren ten opzichte van het Pro-model, want met de snelle Snapdragon 8 Gen 1 en 8 GB of 12 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen hoef je daar niet op in te leveren. Wel op de laadsnelheid, want de iets kleinere batterij van 4.500 mAh laad je hier met maximaal 67W op. Draadloos met 50W is wel identiek. Geluid komt door dual speakers met sound van Harman Kardon. Het toestel draait op Android 12 met MIUI 13.