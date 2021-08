WhatsApp laat je je berichten overzetten tussen iOS en Android

Tot op heden is het zo dat je als gebruiker van WhatsApp gemakkelijk je chats binnen de app overzet wanneer je van een oud iOS- naar een nieuw iOS-apparaat overstapt. Datzelfde geldt voor mensen die overstappen naar een nieuwe Android, terwijl ze hiervoor ook al een Android hadden. Maar wanneer je van iOS naar Android, of andersom, wil gaan, dan raak je je berichten allemaal kwijt.

WhatsApp brengt veelgevraagde functie uit

Maar daar komt binnenkort verandering in. WhatsApp maakt het in de komende weken namelijk mogelijk dat je je berichten en chats ook kunt meenemen wanneer je van iOS naar Android of van Android naar iOS overstapt. De functionaliteit debuteert op de Samsung Galaxysmartphones met Android 10 of hoger aan boord. Uiteindelijk moet de functie ook beschikbaar komen voor andere Androidgebruikers, evenals de mensen die iOS gebruiken.

Dit moet geen gemakkelijke taak geweest zijn voor WhatsApp. Om ervoor te zorgen dat alle versleutelde bestanden goed en wel overgebracht worden, heeft het bedrijf de hulp moeten inschakelen van platformhouders en telefoonfabrikanten. Maar het lijkt gelukt te zijn. Wanneer de functie precies arriveert voor iedereen, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat dit dus binnenkort eindelijk mogelijk is voor gebruikers. Zo moet overstappen van besturingssysteem een stuk gemakkelijk worden.