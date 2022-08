‘Ultragroothoekcamera van iPhone 14 Pro en Pro Max krijgt flinke upgrade’

Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft de specificaties uit de doeken gedaan van de nieuwe camera’s op de iPhone 14-serie. Om specifiek te zijn de nieuwe sensor van de ultragroothoekcamera op de topmodellen binnen de nieuwe iPhone 14-serie, namelijk de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Deze sensor wordt namelijk groter, waardoor het meer licht op kan vangen. Dit moet de fotokwaliteit aanzienlijk verbeteren.

(3/4)

I predict two iPhone 14 Pro models’ ultra-wide cameras will upgrade to 1.4µm (vs. iPhone 13 Pro’s 1.0µm). CIS (CMOS image sensor), VCM (voice coil motor), and CCM (compact camera module) have a significant unit price increase in this upgrade, with about 70%, 45%, and 40%. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 30, 2022

Tot op heden had de sensor van de ultragroothoekcamera pixels van 1.0 micron groot, dit keer wordt dat 1.4 micron. Veertig procent grotere pixels dus ten opzichte van de vorige generatie iPhone 13 Pro en Pro Max, wat met name de prestaties in situaties met weinig licht moet verbeteren. Andere mogelijke verbeteringen van de duurdere toestellen binnen de nieuwe serie is een 48 megapixel hoofdcamera, zodat er ook opnames in 8K gemaakt kunnen worden, zo laat PhoneArena weten. Voor dergelijke opnames is minimaal een sensor van 32 megapixel nodig om de resolutie te kunnen halen.

7 september lanceert de iPhone 14-serie

De gebruikte componenten in de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max zorgen er wel voor dat de prijs zal stijgen ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk zelfs met meer dan 100 dollar. Het is nog even afwachten tot 7 september, wanneer Apple de nieuwe iPhone 14-serie daadwerkelijk zal lanceren met een presentatie die je zelf kunt volgen.