Tegenvallende verkoopresultaten voor Samsung Galaxy S21

In januari werd de Samsung Galaxy S21 op de markt gebracht. Iets eerder in het jaar dan bij vorige generaties, maar dat heeft weinig resultaat opgeleverd. De verkoopresultaten van de Samsung Galaxy S21 vallen namelijk behoorlijk tegen.

Zo zou de Samsung Galaxy S21 tot 20 procent minder verkocht zijn dan de Galaxy S20 en liggen de verkoopresultaten zelfs 47 procent lager dan de Galaxy S10. Dat blijkt uit cijfers van Counterpoint Research (via Naver). Volgens het onderzoek werd de Galaxy S21-serie in totaal 13,5 miljoen keer verkocht in de eerste zes maanden na lancering. De Galaxy S20-serie verkocht 20 procent meer in dezelfde periode en de Galaxy S10-serie zelfs 47 procent meer. Dat resultaat is wel opvallend te noemen, want de Galaxy S21 is het meest betaalbare model sinds jaren. We hebben het toestel dan ook niet voor niets een FWD Award gegeven in onze review.

Gaat het roer om bij Samsung?

Samsung zou zich op dit moment gaan beraden en een ‘internal review’ laten uitvoeren naar de eigen mobiele divisie. Mogelijk gaat het roer om wat betreft de Galaxy S-serie. Dat hoeft niet voor de A-serie smartphones van Samsung, want deze behoren tot de top van de verkooplijstjes. Wel is het zo dat Xiaomi Samsung inmiddels op de hielen zit. In Europa is de Chinese fabrikant de Zuid-Koreaanse grootmacht inmiddels voorbij als het gaat om verscheepte exemplaren. Wereldwijd gaat Samsung nog wel aan kop.