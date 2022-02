TCL komt met zes nieuwe smartphones in TCL 30 Series

Fabrikant TCL is in Nederland nog niet zo lang actief op de smartphonemarkt. Vorig jaar verschenen de eerste toestellen in de TCL 20-serie. Gisteren is de nieuwe TCL 30 Series gelanceerd en die bestaat uit maar liefst zes verschillende smartphones.

We kunnen de volgende smartphones in de TCL 30 Series verwelkomen: TCL 30 5G, TCL 30+, TCL 30, TCL 30SE, TCL 30E en de TCL 305. De toestellen binnen de nieuwe smartphoneserie lijken op elkaar, maar kennen ook diverse verschillen. Wat ze gemeen hebben is de aandacht voor fotografie. Zo beschikken vijf van de zes toestellen (niet de TCL 305) over een hoofdcamera van 50 megapixel en is er op de TCL 30 5G en TCL 30+ ook een ultrabrede frontcamera aanwezig. Een functie als Steady Snap moet bewegende objecten goed vast kunnen leggen, Face Tracking is voor portretten onderweg en met Auto-Capture leg je hele groepen vast op de selfiecamera.

NXTVISION

De TCL 30 SE en de TCL 30E beschikken over een mini-notch display van 6,52-inch, terwijl de TCL 30 5G, TCL 30+ en TCL 30 beschikken over een FHD+ Amoled-scherm van 6,7-inch. TCL’s weergavetechnologie NXTVISION staat centraal op deze toestellen. De schermervaring wordt hiermee verbeterd terwijl ook de ogen betere bescherming krijgen. Alle toestellen zijn uitgerust met Mediatek-chipsets.

De batterijen zijn vrijwel identiek bij alle toestellen. Je krijgt of een 5.000 mAh-batterij of een 5.010 mAh-batterij. Je moet volgens de Chinese fabrikant sowieso een dag zonder opladen kunnen doen. Opladen kan met 18W Fast Charging. De TCL 305 is het goedkoopste toestel van de zes en tevens het enige toestel dat met Android 11 wordt uitgerust. De overige toestellen komen direct met Android 12.

Prijs en beschikbaarheid

De TCL 30 5G is in principe het toptoestel binnen de TCL 30 Series. Deze moet in het tweede kwartaal van 2022 verschijnen, maar prijzen zijn nog niet bekend. De overige toestellen verschijnen eind maart 2022.