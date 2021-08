De Oppo A16s is de nieuwste smartphone van Oppo. Dit keer gaat het om een betaalbaar budgettoestel met een Eye Care-scherm van 6,52-inch. Dit scherm is volgens Oppo ontworpen met aandacht voor de ogen, ongeacht het tijdstip van de dag. Ontgrendelen van het scherm kan met gezichtsontgrendeling en de vingerafdrukscanner aan de zijkant van de behuizing. Het toestel is voorzien van een ultracompacte behuizing van 8,4 millimeter dun en weegt 190 gram.

Dit instapmodel van Oppo is voorzien van een drievoudig camerasysteem aan de achterkant. De hoofdsensor beschikt over dertien megapixel. Verder is er nog een dieptesensor van twee megapixel en een macrocamera van twee megapixel. Voorop vinden we een selfiecamera van acht megapixel. Gebruikers kunnen de AI Dazzle Colour-modus proberen om meer levendigheid aan foto’s toe te voegen waarbij kleurverzadiging en contrastverhoudingen aangepast worden. Ook kun je kiezen uit diverse filters om foto’s te verfraaien.

De Oppo A16s beschikt over een grote batterij van 5.000 mAh en draait op de nieuwste ColorOS 11.1-versie dat gebaseerd is op Android 11. Het toestel beschikt over 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslaggeheugen.

Oppo A16s exclusief verkrijgbaar bij Albert Heijn

Oppo kondigt meteen een samenwerking aan met supermarkt Albert Heijn. De Oppo A16s is namelijk exclusief verkrijgbaar bij de supermarkt. Het toestel kost 149 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Crystal Black en Pearl Blue. De supermarkt gaat ook andere producten van Oppo toevoegen aan het assortiment die je zowel online als in de winkels zult vinden.

