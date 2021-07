OnePlus Nord 2 5G gepresenteerd: 90Hz-amoled en 50-megapixel camera

OnePlus Nord 2

De OnePlus Nord 2 komt met een amoled-scherm van 6,43-inch met een verversingssnelheid van 90Hz. Functies als AI Color Boost en AI Resolution Boost moeten zorgen voor verbeterde kleuren en het upscalen van de resoluties van populaire apps. Aan boord vinden we de MediaTek Dimensity 1200-AI processor. Er verschijnen twee varianten op de markt. Kies uit 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen of uit 12 GB werkgeheugen met 256 GB opslaggeheugen.

Qua camera’s is er volgens OnePlus het nodige verbeterd. Aan boord vinden we een hoofdcamera van Sony van 50 megapixel (Sony IMX766). Deze moet tot 56 procent meer licht kunnen opvangen dan de camera uit de eerste OnePlus Nord. OIS is aanwezig en dit moet, samen met OnePlus’s Nightscape Mode, zorgen voor een betere kwaliteit foto’s, ook in het donker. Naast de hoofdcamera is er een ultra-groothoeklens van acht megapixel en een selfiecamera van 32 megapixel. Diverse AI-functies moeten zorgen voor betere foto’s.

Aan boord vinden we een batterij van 4.500 mAh. Dankzij Warp Charge 65 kun je deze smartphone volledig opladen binnen 34 minuten. De OnePlus Nord 2 heeft ondersteuning voor twee simkaarten en voor 5g. Het toestel draait op Android 11 met OxygenOS 11.3. Je kunt volgens het bedrijf voor twee jaar grote Android-updates verwachten en voor drie jaar aan beveiligingsupdates.

OnePlus Buds Pro

Het bedrijf komt ook met de OnePlus Buds Pro. Deze Pro-versie komt met een slim ANC-systeem om ongewenste geluiden buiten te houden. Dankzij drie microfoons kan het tot 40 dB aan geluid tegenhouden, zodat jij ongestoord van muziek kan genieten. De draadloze oordopjes beschikken over twee 11 mm dynamic drivers en ondersteuning voor Dolby Atmos. Audio ID moet zorgen voor een goed geluidsprofiel.

Via de meegeleverde case kun je tot 38 uur muziek luisteren. Tien minuten laden staat garant voor tien uur luisteren dankzij Warp Charge. Ook is er ondersteuning voor draadloze Qi-laders. De OnePlus Buds Pro beschikken over bluetooth 5.2 en ook is er een speciale gaming-modus.

Prijs en beschikbaarheid

De Oneplus Nord 2 5G is verkrijgbaar in de kleuren Blue Haze en Gray Sierra. Het toestel verschijnt op 28 juli. De versie met 8GB/128GB gaat 399 euro kosten. De versie met 12GB/256GB kost 499 euro. Preorders op OnePlus.com starten op 22 juli.

De OnePlus Buds Pro zijn te koop vanaf 25 augustus. Preorders starten op 18 augustus. De adviesprijs voor de draadloze oordoppen is 149 euro.