Officieel: Samsung Galaxy S22 wordt in februari aangekondigd

In februari organiseert Samsung een nieuw Unpacked-evenement, waar het bedrijf de Galaxy S22 presenteert. In de newsroom van het bedrijf laat directeur TM Roh weten dat het aankomende toestel mag rekenen op functies die voorheen gekoppeld waren aan de Galaxy Note. Waarschijnlijk luidt het bedrijf daarmee ook het einde van die geliefde serie in.

Samsung Unpacked 2022

De Note-functies komen waarschijnlijk exclusief naar de Samsung Galaxy S22 Ultra. Dit wordt na verluidt de duurste versie van de drie aankomende smartphones binnen de serie. Roh adresseert de teleurstelling die fans van de Note hebben moeten doorstaan de afgelopen maanden. Maar hij wil ook meteen benadrukken dat er een Galaxy S-smartphone aankomt die zijn weerga niet kent. Verder legt het bericht veel nadruk op de S22 Ultra, waardoor het dus bijna vaststaat dat die versie van de Galaxy S22 de rol van de Note op zich neemt.

Heel verrassend is dit allemaal niet, natuurlijk. De Samsung Galaxy S21-serie nam al heel wat functies van de Galaxy Note over, waardoor veel mensen dit nieuws waarschijnlijk zien aankomen. Vanaf het moment dat er geruchten verschenen over de aankomende S22-serie, leek het er niet op dat het bedrijf nog voornemens was terug te keren naar de Note. Naar verluidt krijgt de S22 Ultra bijvoorbeeld een aparte opening waar je de stylus in kunt opbergen.

Helaas weten we nog niet op welke datum Samsung de Galaxy S22 aankondigt. Andere geruchten wijzen op data als 8 of 9 februari, maar daarover is dus officieel nog niets bekend.