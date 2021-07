De release van iOS 14.7 van vorige week ging niet helemaal goed. De nieuwe update bracht ondersteuning voor het MagSafe Battery Pack voor de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max met zich mee, net als verbeteringen voor de apps Weather en Maps en diverse andere verbeteringen en nieuwe functies. Helaas trad er ook een nieuwe bug op en die had te maken met je Apple Watch en TouchID. Het zorgde ervoor dat je de Apple Watch niet meer kon ontgrendelen met Touch ID via een verbonden iPhone. Als tijdelijke oplossing moest je zelf je wachtwoord op je Apple Watch invoeren. We zijn een week verder en gelukkig is het probleem nu verholpen met iOS 14.7.1.

Apple heeft vandaag iOS 14.7.1 en iPadOS 14.7.1 uitgebracht. De update lost twee problemen op. Als eerste de hierboven genoemde Touch ID in combinatie met je Apple Watch. Daarnaast is er een beveiligingsprobleem dat met iOS 14.7.1 opgelost wordt.

iOS 14.7.1 fixes an issue where iPhone models with Touch ID cannot unlock a paired Apple Watch using the Unlock with iPhone feature. This update also provides important security updates and is recommended for all users.