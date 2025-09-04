Samsung lanceert vandaag ook de Galaxy Tab S11-serie. Twee nieuwe tablets zijn aangekondigd met de reguliere Galaxy Tab S11 en de echte high-end Galaxy Tab S11 Ultra. De nieuwe tablets bieden de nieuwste Galaxy AI-functies, een krachtigere Samsung DeX-ervaring, de vernieuwde S Pen en een slank design met krachtige 3nm-processor. De Galaxy Tab S11-serie zit boordevol extra tools voor moeiteloze productiviteit en creativiteit, inclusief het volledige pakket Galaxy AI-functies, geoptimaliseerd voor het grote scherm. Denk aan allerlei zaken om je creatief en productief vooruit te helpen met tekenassistenten, schrijfassistenten, Gemini Live, Circle to Search en nog veel meer.

Beide tablets beschikken over de MediaTek Dimensity 9400+ met minimaal 12 GB werkgeheugen en 128 GB, 256 GB, 512 GB of zelfs 1 TB op de Ultra (in combinatie met 16 GB werkgeheugen). De reguliere Galaxy Tab S11 heeft een Amoled-scherm van 11-inch met een resolutie van 2.560 bij 1.600 pixels. De Galaxy Tab S11 Ultra doet daar een schepje bovenop met een scherm van 14,6-inch en een resolutie van 2.960 bij 1.848 pixels. De batterij van de Ultra is met 11.600 mAh ook een stuk groter dan de 8.400 mAh van het reguliere model. De tablets zijn stof- en waterbestendig (IP68) en er zijn wederom allerlei accessoires verkrijgbaar. De S Pen (stylus) wordt meegeleverd, maar er zijn ook Book Covers, Frame Covers en uiteraard de Book Cover Keyboard Slim om de tablet ook met een toetsenbord uit te rusten.

Prijs en beschikbaarheid

De Galaxy Tab S11-serie is vanaf 4 september verkrijgbaar en wordt aangeboden in de kleuren grijs en zilver. De Galaxy Tab S11 is verkrijgbaar voor een adviesprijs vanaf 899 euro en de Galaxy Tab S11 Ultra voor een adviesprijs vanaf 1339 euro.

