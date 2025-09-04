Nieuws Mobile Android Tablets

High-end tabletervaring met de nieuwe Samsung Galaxy Tab S11-serie

04 september 2025 1 Minuut 0 Reacties
Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung lanceert vandaag de Galaxy Tab S11-serie met de reguliere tablet en de Ultra-versie voor iedereen die meer eist van een tablet.

Galaxy Tab S11 Galaxy Tab S11 Ultra Samsung IFA IFA2025

Samsung lanceert vandaag ook de Galaxy Tab S11-serie. Twee nieuwe tablets zijn aangekondigd met de reguliere Galaxy Tab S11 en de echte high-end Galaxy Tab S11 Ultra. De nieuwe tablets bieden de nieuwste Galaxy AI-functies, een krachtigere Samsung DeX-ervaring, de vernieuwde S Pen en een slank design met krachtige 3nm-processor. De Galaxy Tab S11-serie zit boordevol extra tools voor moeiteloze productiviteit en creativiteit, inclusief het volledige pakket Galaxy AI-functies, geoptimaliseerd voor het grote scherm. Denk aan allerlei zaken om je creatief en productief vooruit te helpen met tekenassistenten, schrijfassistenten, Gemini Live, Circle to Search en nog veel meer.

Galaxy Tab S11 Ultra

Beide tablets beschikken over de MediaTek Dimensity 9400+ met minimaal 12 GB werkgeheugen en 128 GB, 256 GB, 512 GB of zelfs 1 TB op de Ultra (in combinatie met 16 GB werkgeheugen). De reguliere Galaxy Tab S11 heeft een Amoled-scherm van 11-inch met een resolutie van 2.560 bij 1.600 pixels. De Galaxy Tab S11 Ultra doet daar een schepje bovenop met een scherm van 14,6-inch en een resolutie van 2.960 bij 1.848 pixels. De batterij van de Ultra is met 11.600 mAh ook een stuk groter dan de 8.400 mAh van het reguliere model. De tablets zijn stof- en waterbestendig (IP68) en er zijn wederom allerlei accessoires verkrijgbaar. De S Pen (stylus) wordt meegeleverd, maar er zijn ook Book Covers, Frame Covers en uiteraard de Book Cover Keyboard Slim om de tablet ook met een toetsenbord uit te rusten.

Prijs en beschikbaarheid

De Galaxy Tab S11-serie is vanaf 4 september verkrijgbaar en wordt aangeboden in de kleuren grijs en zilver. De Galaxy Tab S11 is verkrijgbaar voor een adviesprijs vanaf 899 euro en de Galaxy Tab S11 Ultra voor een adviesprijs vanaf 1339 euro.

Lees meer over Samsung.

Reacties (0)

Lees meer

KEF XIO Audio
Nieuws Audio Luidsprekers Soundbars 16 juli 2025

KEF lanceert met XIO zijn eerste soundbar

16 juli 2025
NAD M66 BluOS-1 Audio
Nieuws Audio Algemeen 04 september 2025

BluOS voegt ondersteuning voor Qobuz Connect toe

04 september 2025
The menu Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 11 juli 2025

Streamingtips #28 – B&B Vol Liefde, Brick en The Menu

11 juli 2025
Samsung Galaxy S25 FE Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 04 september 2025

Samsung Galaxy S25 FE biedt hoogwaardige functies voor een lagere prijs

04 september 2025
Marshall Emberton III Audio
Reviews Audio Luidsprekers 09 juli 2025

Review: Marshall Emberton III – Goed geluid op baksteenformaat

09 juli 2025
Prime Video Entertainment
Nieuws Entertainment Streamingdiensten 24 juli 2025

Amazon Prime Video krijgt vanaf 26 augustus advertenties

24 juli 2025
herQs Blaze 20 Smarthome
Reviews Smarthome Tuin en terras 03 mei 2025

Review: herQs Blaze rookloze vuurkorf

03 mei 2025
zonnepanelen
ADV
Gesponsord Smarthome 02 mei 2025

Zo werkt salderen met een dynamisch contract! (ADV)

02 mei 2025