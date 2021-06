‘Google werkt aan antwoord op Vind mijn-netwerk van Apple’

Daarvoor is bewijs gevonden in de meest recente bèta van Google Play Services. In de code staat een regel tekst die verwijst naar de mogelijkheid waarmee andere apparaten gevonden kunnen worden door gebruik te maken van alle smartphones. Dit wekt het idee op dat Androidsmartphones daardoor gemakkelijker te vinden zijn wanneer iemand zijn telefoon kwijtraakt.

Vind mijn-netwerk van Google

Google heeft momenteel al een functie waarmee je een verloren Androidsmartphone kunt terugvinden. Echter, die telefoon moet dan wel aanstaan, een wifi- of telefoonsignaal hebben en de locatiediensten moeten ingeschakeld zijn. Het is niet duidelijk welke beperkingen het Vind mijn-netwerk van de zoekmachinegigant, vooralsnog genaamd Spot, gaat hebben en of je dus bijvoorbeeld ook je locatie moet hebben aan staan.

Eerder bracht Google al een andere functie waarvoor drie miljard Androidsmartphones ingezet kunnen worden: een aardbevingsdetectiefunctie. Alle Androidsmartphones wereldwijd hebben meer dan genoeg sensoren om aardbevingen te kunnen detecteren, waardoor dergelijke data veel scherper in kaart gebracht kan worden. Eenzelfde soort netwerk zou dan ook gebruikt kunnen worden om telefoons op te sporen. Idealiter is er dan wel een functionaliteit waarmee de telefoons onderling met elkaar kunnen communiceren, waardoor je dus niet afhankelijk hoeft te zijn van internet of een locatiedienst.

De redactie van 9to5Google heeft de optie ontdekt en schrijft ook dat er een optie is waarmee je de functie uitschakelt. In dat geval zou jouw telefoon dus niet meehelpen in de zoektocht. De zoekmachinegigant heeft hier zelf nog niets over naar buitengebracht. Wanneer we hier iets over horen, is niet duidelijk.