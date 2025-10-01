Google heeft onlangs nieuwe regels aangekondigd voor het sideloaden van apps op Android (het installeren van apps buiten de officiële Play Store om). Vanaf 2026 moet elke ontwikkelaar zijn of haar identiteit bij Google verifiëren, met als doel “de veiligheid te verhogen”. Deze stap heeft echter voor veel ophef gezorgd, met name vanuit de hoek van F-Droid, een populaire alternatieve app-winkel.

Google stelt dat de identiteitsverificatie nodig is om gebruikers te beschermen tegen kwaadwillende software, zoals malware die apps en gebruikers teisteren. Door de check weet je straks wzeker dat een app echt van de vermelde ontwikkelaar komt. F-Droid ziet dit echter anders. F-Droid is een platform dat zich uitsluitend richt op gratis en opensource software, en is tevens een alternatieve appwinkel op Android. Zijn filosofie is gebaseerd op vrijheid, privacy en onafhankelijkheid van grote techbedrijven.

Google legt nieuwe regels op

De nieuwe regel van Google dwingt nu ook ontwikkelaars die bewust de Play Store mijden om zich alsnog bij Google te registreren. Ze moeten hiervoor persoonlijke documenten uploaden, akkoord gaan met de voorwaarden van Google en mogelijk zelfs betalen voor de verificatie. Volgens F-Droid maakt dit Google de centrale poortwachter van heel het Android-ecosysteem, iets wat haaks staat op de open natuur van het platform.

Als reactie op de kritiek heeft Google een gratis ontwikkelaarsaccount aangekondigd voor hobbyisten of studenten die apps aan een kleine groep willen verspreiden. Dit is echter geen echte oplossing voor platforms als F-Droid. Het proces is bovendien omslachtig: gebruikers moeten hun unieke apparaat-id delen met de ontwikkelaar, die hen vervolgens via de Google Play Console moet whitelisten (een handmatig proces van goedkeuring). Dit is onpraktisch voor apps die voor iedereen beschikbaar moeten zijn en geeft Google alsnog de volledige controle over het aantal gebruikers.

Hoewel Google benadrukt dat sideloaden niet verdwijnt, maken de nieuwe regels het voor onafhankelijke ontwikkelaars en platforms als F-Droid aanzienlijk lastiger. De maatregel verandert Google effectief van de beheerder van de Play Store in de beheerder van álle Android-apps. F-Droid roept toezichthouders dan ook op om deze stap kritisch te onderzoeken.