Google Play Games-app als bèta beschikbaar op Windows

Google brengt de Play Games-app officieel naar Windows toe. Hoewel het hier nog gaat om een bèta in een beperkt aantal landen, is het wel een belangrijke stap. Voor de mensen in Hong-Kong, Zuid-Korea en Taiwan is nu mogelijk Android-games op hun Windows-computer te spelen. Met een omweg was dit natuurlijk al mogelijk, via een programma als Bluestacks, maar nu is er dus ook een officiële manier.

Google Play Games op Windows

Om deel te kunnen nemen aan de bèta, dien je je wel te registreren. Wanneer de bèta eenmaal in Nederland arriveert, dan regel je dat via deze pagina. Eenmaal binnen speel je allerlei games die beschikbaar zijn op Android, zonder dat je daarvoor een Android-smartphone of -tablet of Chromebook nodig hebt. Gamers op Windows krijgen niet alleen toegang tot een groter scherm en meer controlleropties, ook kunnen ze hun voortgang van apparaat naar apparaat overzetten.

Google is voornemens de bèta op een later moment breder uit te rollen. Eerder liet het bedrijf nog weten dat de lancering van de app ergens in 2022 plaatsvindt. Wanneer dat precies is, dat is helaas nog niet bekendgemaakt.

Advertentie

Vooralsnog is het zo dat niet elk spel beschikbaar is via Google Play Games op Windows. Desondanks is dit een mijlpaal voor de zoekmachinegigant. De mediadienst van de techgigant is al wel een tijdje beschikbaar voor Windows-apparaten, maar games waren altijd een uitzondering op de regel. Met deze stap kan het bedrijf het voor gebruikers bovendien gemakkelijker maken over te stappen op een Android-apparaat of Chromebook, wanneer ze daar interesse in hebben. De progressie in je videogames hoef je in elk geval niet te verliezen.