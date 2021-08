Instagram komt met nieuwe tools tegen haatberichten

In een blogpost op Instagram heeft het bedrijf de nieuwe tools verder toegelicht. Het bedrijf erkent problemen met ‘abusive content’, of dat nu racistische, sexistische of homofobe berichten zijn. Volgens Instagram is het een flinke uitdaging om dergelijke berichten tegen te gaan. Stap voor stap proberen ze met tools te komen om Instagram zoveel mogelijk vrij te houden van deze ongewenste berichten en het bijbehorende ongewenste gedrag van gebruikers die zich hier schuldig aan maken.

Vaak gebeuren dergelijke berichten via DM’s (Direct Messages) en dus is het niet openbaar toegankelijk. Het bedrijf introduceert vandaag een nieuwe tool waarmee je DM requests kunt filteren op aanstootgevende woorden, zinnen of emojis. Zo krijg je ze dus simpelweg niet te zien, mits het filter natuurlijk goed het werk doet. Via je Privacy Instellingen kun je het DM-filter en de al eerder gelanceerde Comments-filter aan- of uitzetten. De functie moet deze week naar een aantal landen uitrollen en zal de komende maanden verder uitgerold worden.

De tweede nieuwe tool gaat over efficiënter blokkeren. Heb je een vervelende volger die je geblokkeerd hebt? Dan kan deze persoon een nieuw account aanmaken en vervolgens weer ongewenst gedrag gaan vertonen. Straks kun je niet alleen een bepaald account blokkeren, maar ook toekomstige accounts die deze persoon zal maken. Deze functie rolt wereldwijd uit in de komende weken.

Binnenkort meer tools tegen haatberichten

Tot slot wil Instagram duidelijk maken dat je zelf de controle over je comments hebt. Je kunt zelf instellen dat alleen volgers of mensen die jij volgt reacties kunnen plaatsen. Het bedrijf laat weten dat dergelijk ongewenst gedrag en haatberichten hoog op de agenda staat en dat er binnenkort meer mogelijkheden komen om dit zoveel mogelijk tegen te gaan. Eerder al kreeg je de mogelijkheid om meerdere comments in één keer te verwijderen.