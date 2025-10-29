Nieuws Mobile Android Smartphones

High-end Oppo Find X9-serie wereldwijd gelanceerd

29 oktober 2025 2 Minuten 0 Reacties
Oppo Find X9-series

Oppo heeft de Find X9-serie wereldwijd gelanceerd. De smartphoneserie kenmerkt zich door een Hasselblad-telelens van 200 megapixel en een batterij van 7.500 mAh.

Find X9 Pro Oppo Find X9

Oppo heeft twee smartphones in de Find X9-serie gelanceerd. Het gaat om de Oppo Find X9 en de Oppo Find X9 Pro. Het camerasysteem is ontwikkeld in samenwerking met Hasselblad en ook de grote batterij van 7.500 mAh valt op. Oppo belooft met de smartphones krachtige prestaties en een revolutionaire batterijduur.

Dit is de Oppo Find X9 Pro

De Oppo Find X9 Pro is het echte high-end toestel van de twee met een 10-bits amoled-scherm van 6.78-inch met resolutie van 2.772 bij 1.272 pixels en verversingssnelheid van 120Hz. Aan boord vinden we de MediaTek Dimensity 9500 met 16 GB werkgeheugen en 512 GB opslaggeheugen. De batterij van 7.500 mAh kan met 80W SUPERVOOC snel weer opgeladen worden. Draadloos laden kan met maximaal 50W (AIRVOOC).

Het camerasysteem is ontwikkeld in samenwerking met Hasselblad en bestaat uit een hoofdcamera (f/1.5) en ultragroothoeklens (f/2.0) van 50 megapixel. Ook voorop vinden we een selfiecamera van 50 megapixel. De telelens van 200 megapixel (f/2.1) haalt ieder object dichtbij. Filmen kan in 4k met maximaal 120 fps.

Dit is de Oppo Find X9

Iets handzamer is de reguliere Find X9 met een 120Hz amoled-scherm van 6,59-inch (2.760 bij 1.256 pixels). Ook hier vinden we de MediaTek Dimensity 9500 aan boord, maar dan met 12 GB werkgeheugen en 512 GB opslaggeheugen. De batterij is wat kleiner met 7.025 mAh. Opladen gaat wel net zo vlot als bij het Pro-model. De echt grote veranderingen zien we bij het camerasysteem. Zo is de ultragroothoeklens van 50 megapixel identiek, maar de hoofdcamera van 50 megapixel iets minder lichtsterk met een diafragma van f/1.6. De telelens is geen 200 megapixel maar 50 megapixel (f/2.6) en de selfiecamera beschikt over 32 megapixel (f/2.4).

Beide smartphones draaien op Android 16 met ColorOS 16. Je mag vijf grote Android-updates verwachten en zes jaar lang beveiligingsupdates.

Prijs en beschikbaarheid

De Oppo Find X9-serie is per direct beschikbaar in Nederland. De Oppo Find X9 kost 999 euro, terwijl de Oppo Find X9 Pro verkrijgbaar is voor 1.299 euro.

Reacties (0)

Lees meer

arlo-essential-3-serie Smarthome
Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging 30 september 2025

Arlo komt met vijf camera’s die beschikken over unieke AI-functie

30 september 2025
Me sept Audio
Music Emotion Audio 29 augustus 2025

Nieuwe uitgave: Music Emotion september 2025

29 augustus 2025
Yamaha YH-4000 Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 19 september 2025

Yamaha breidt assortiment uit met twee high-end hoofdtelefoons

19 september 2025
Oppo A5 5G Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 10 juni 2025

Oppo A5 5G: smartphone zet in op onbreekbaar ontwerp

10 juni 2025
imou voerbak Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten 03 juni 2025

Imou introduceert slimme voerbak voor huisdieren in de Benelux

03 juni 2025
Mickey 17 Entertainment
Nieuws Tips en advies Entertainment Films en series 23 mei 2025

Streamingtips #21 – Mickey 17, Birdman en Sirens

23 mei 2025
Review- OPPO Reno 13 Pro 5G 2 Mobile
Reviews Mobile Smartphones 28 april 2025

Review: OPPO Reno 13 Pro 5G

28 april 2025
OPPO lifestyle Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 08 oktober 2025

OPPO introduceert de duurzame OPPO A6 Pro 5G met lange batterijduur

08 oktober 2025