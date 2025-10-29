High-end Oppo Find X9-serie wereldwijd gelanceerd

Oppo heeft twee smartphones in de Find X9-serie gelanceerd. Het gaat om de Oppo Find X9 en de Oppo Find X9 Pro. Het camerasysteem is ontwikkeld in samenwerking met Hasselblad en ook de grote batterij van 7.500 mAh valt op. Oppo belooft met de smartphones krachtige prestaties en een revolutionaire batterijduur.

Dit is de Oppo Find X9 Pro

De Oppo Find X9 Pro is het echte high-end toestel van de twee met een 10-bits amoled-scherm van 6.78-inch met resolutie van 2.772 bij 1.272 pixels en verversingssnelheid van 120Hz. Aan boord vinden we de MediaTek Dimensity 9500 met 16 GB werkgeheugen en 512 GB opslaggeheugen. De batterij van 7.500 mAh kan met 80W SUPERVOOC snel weer opgeladen worden. Draadloos laden kan met maximaal 50W (AIRVOOC).

Het camerasysteem is ontwikkeld in samenwerking met Hasselblad en bestaat uit een hoofdcamera (f/1.5) en ultragroothoeklens (f/2.0) van 50 megapixel. Ook voorop vinden we een selfiecamera van 50 megapixel. De telelens van 200 megapixel (f/2.1) haalt ieder object dichtbij. Filmen kan in 4k met maximaal 120 fps.

Dit is de Oppo Find X9

Iets handzamer is de reguliere Find X9 met een 120Hz amoled-scherm van 6,59-inch (2.760 bij 1.256 pixels). Ook hier vinden we de MediaTek Dimensity 9500 aan boord, maar dan met 12 GB werkgeheugen en 512 GB opslaggeheugen. De batterij is wat kleiner met 7.025 mAh. Opladen gaat wel net zo vlot als bij het Pro-model. De echt grote veranderingen zien we bij het camerasysteem. Zo is de ultragroothoeklens van 50 megapixel identiek, maar de hoofdcamera van 50 megapixel iets minder lichtsterk met een diafragma van f/1.6. De telelens is geen 200 megapixel maar 50 megapixel (f/2.6) en de selfiecamera beschikt over 32 megapixel (f/2.4).

Beide smartphones draaien op Android 16 met ColorOS 16. Je mag vijf grote Android-updates verwachten en zes jaar lang beveiligingsupdates.

Prijs en beschikbaarheid

De Oppo Find X9-serie is per direct beschikbaar in Nederland. De Oppo Find X9 kost 999 euro, terwijl de Oppo Find X9 Pro verkrijgbaar is voor 1.299 euro.