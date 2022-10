Crash Detection-functie op iPhone 14-serie belt alarmdiensten in achtbaan

De nieuwe iPhone 14-serie werd een maand geleden gepresenteerd. De serie bestaat uit vier verschillende toestellen, namelijk de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. De serie telefoons komt met verschillende nieuwe functies, waaronder Crash Detection. Krijg je een ongeluk met de auto? De iPhone 14 kan een ongeluk detecteren en vervolgens automatisch de hulpdiensten bellen. In Nederland is deze functie nog niet beschikbaar, maar in de Verenigde Staten en Canada al wel. En daar blijkt het toch nog niet helemaal goed te werken.

Crash Detection belt hulpdiensten in achtbaan

Zo is het al een aantal keren gebeurd dat de telefoon de hulpdiensten heeft gebeld in een achtbaan. Het wilde heen en weer schudden in een achtbaanritje zorgt ervoor dat de iPhone 14-serie een ongeluk detecteert. Vervolgens worden de hulpdiensten gebeld. Vanzelfsprekend zijn de hulpdiensten niet blij met de valse meldingen. Diverse pretparken hebben dan ook al borden geplaatst bij achtbanen om je iPhone 14 in vliegtuigmodus te zetten. Dan werkt Crash Detection niet.

Apple Watch users, has this happened to you on a coaster? pic.twitter.com/GzfqnmjZ2J — Coaster101.com (@Coaster101) September 28, 2022

Overigens heb jij als gebruiker ongeveer twintig seconden om de functie te annuleren, maar dat gaat je natuurlijk niet lukken in een wilde achtbaanrit. Naast de iPhone 14-serie zit de functie Crash Detection ook in de nieuwe Apple Watch. Apple laat weten de functie te blijven verbeteren om zo valse meldingen in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. Wanneer deze functie naar Nederland komt is nog niet bekend.