Apple verrast met iOS 14.8: lost kritieke kwetsbaarheden op

Apple roept alle gebruikers op om direct de update naar iOS 14.8 uit te voeren. Ook de Apple Watch, iPads en Macbooks moeten direct de update uitvoeren naar respectievelijk watchOS 7.6.2, iPadOS 14.8 en macOS 11.6. De update komt als een verrassing voor veel mensen, want de update is ook nooit in een bèta-versie verschenen en vanavond tijdens het Apple-evenement verwachten we al meer nieuws en een snelle release van iOS 15. Hoe zit dit nou precies?

De kwetsbaarheid lijkt misbruikt te zijn geweest door Pegasus spyware van de NSO Group. Het Israëlische bedrijf levert software waarmee overheden of geheime diensten op afstand toegang krijgen tot smartphones. The Citizen Lab heeft de kwetsbaarheid ontdekt en claimt bewijs in handen te hebben dat de Pegasus spyware is gebruikt op activisten uit Bahrein, waarbij de spyware door de beveiliging van Apple is gebroken. Het gaat om zogenaamde ‘zero-click’ aanvallen. De gebruiker zelf hoeft dus niet eens op een verdachte link te klikken. Apple roept dan ook alle gebruikers wereldwijd op om zo snel mogelijk de updates uit te voeren.

iOS 14.8 downloaden

Je krijgt automatisch een melding van de nieuwste update, maar je kunt dit ook handmatig uitvoeren. Dat doe je op de volgende manier:

Ga naar de instellingen op je iPhone. Druk op “algemeen”. Ga naar “Software-update”. Als het goed is krijg je nu stappen op je scherm te zien die je kunt volgen om de nieuwe update te downloaden.

Vanavond houdt Apple een evenement waar we de nieuwe producten voor het komende jaar verwachten. Wij houden je uiteraard op de hoogte van al het nieuws.