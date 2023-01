Apple brengt iOS 16.3 uit met beveiligingssleutels voor Apple ID

Belangrijk in de nieuwste versie van het iOS-besturingssysteem zijn de nieuwe beveiligingssleutels voor je Apple ID. Je kunt je Apple-account beveiligingen met fysieke FIDO-beveiligingssleutels (waarvan één als backup) als onderdeel van tweefactorauthorisatie om bijvoorbeeld in te loggen op een nieuw apparaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Yubikey. Advanced Data Protection werd ook geïntroduceerd, alhoewel de release notes daar geen melding van maken. Dit zorgt voor end-to-end encryptie in iCloud voor diverse bestanden. Daarnaast zijn er meerdere nieuwe dingen toegevoegd aan iOS 16.3 en iPadOS 16.3.

Zo heeft je iPhone nu ondersteuning gekregen voor de vorige week aangekondigde HomePod 2nd Gen. Zo is je iPhone al helemaal klaar voor de nieuwe slimme speaker van Apple. Ook is er een verbetering doorgevoerd voor de SOS-noodmeldingfunctie. Het gebeurde nogal eens dat de hulpdiensten werden gebeld zonder dat de gebruiker dit bewust in gang had gezet. Voor de functie is het nu noodzakelijk om de knop aan de zijkant tegelijk met de volumeknop naar boven of onder ingedrukt te houden. Dit moet de vijf keer snel achter elkaar op de zijknop of bovenste knop drukken vervangen. Een nieuwe wallpaper, probleemoplossingen voor Siri en de Apple Pencil en de nieuwste beveiligingsupdates maakt iOS 16.3 helemaal af.

Download iOS 16.3 en iPadOS 16.3

De release notes zijn nog niet beschikbaar in het Nederlands, maar kun je straks hier bekijken. De update rolt in fases uit. Het kan dus even duren voordat de update voor jouw apparaat beschikbaar is. Je kunt kijken bij Instellingen > Algemeen > Software-update of de nieuwste versie beschikbaar is.