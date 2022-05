Apple brengt iOS 15.5 en iPadOS 15.5 uit

De nieuwe iOS 15.5 en iPadOS 15.5-updates zijn waarschijnlijk de laatste updates voordat Apple met iOS 16 komt. Deze nieuwe en grote versie van het besturingssysteem zal waarschijnlijk in juni officieel gepresenteerd worden. De huidige nieuwe update met iOS 15.5 is daarom kleiner dan de vorige update, maar wel met een aantal veranderingen. Helaas werken de meeste functies niet in Nederland en België, maar exclusief in de Verenigde Staten. Wat wel nieuw is in Nederland en België is het volgende:

Apple Podcasts heeft nu een nieuwe instelling voor het beperken van het aantal afleveringen dat op je iPhone wordt bewaard en het automatisch verwijderen van afleveringen

Er is een probleem verholpen waarbij woningautomatiseringen die worden geactiveerd door personen die arriveren of weggaan, niet werden uitgevoerd

Sinds enige jaren is iOS voor de iPhones gescheiden van iOS voor de iPad. Het besturingssysteem voor de iPad heet tegenwoordig iPadOS en ook daar is versie 15.5 nu beschikbaar. Voor iPadOS gelden eigenlijk dezelfde verbeteringen en probleemoplossingen en de nieuwe instelling voor Apple Podcasts.

iOS 15.5 en iPadOS 15.5 downloaden

Je krijgt automatisch een melding van de nieuwste update op je iPhone of iPad, maar je kunt dit ook handmatig uitvoeren. Dat doe je op de volgende manier: