‘Apple brengt in 2023 een opvouwbare iPhone op de markt’

Volgens Kuo worden opvouwbare smartphones in de toekomst een ‘must-have’ voor alle smartphonefabrikanten. Reguliere high-end smartphones verliezen aan populariteit. De huidige budget- en midrangemarkt is voor fabrikanten veel interessanter, omdat het veel meer verkopen oplevert. High-end smartphones zouden binnen enkele jaren dan ook vervangen kunnen worden door opvouwbare smartphones. En Apple maakt volgens Kuo een goede kans om de grootste winnaar te worden met de opvouwbare iPhone.

Opvouwbare iPhone

Volgens Kuo werkt Apple aan een opvouwbare iPhone met een QHD+ flexibel oled-scherm van Samsung in een 8″-formaat. Apple kan mogelijk 15 tot 20 miljoen exemplaren verschepen in 2023. Andere fabrikanten werken ook allemaal aan een opvouwbare smartphone. Samsung en Huawei hebben al verschillende modellen op de markt gebracht en ook Oppo, Vivo, Xiaomi en Honor zijn er mee bezig. Apple kan natuurlijk niet achterblijven en schijnt voor een scherm te kiezen dat niet op één of twee plekken kan vouwen, maar juist op meerdere plekken. Het bedrijf kiest voor silver nanoware-technologie van TPK, waarmee het een streepje voor lijkt te hebben op andere fabrikanten. Het zal nog wel even een tijdje duren voordat het bedrijf uit Cupertino hier officieel informatie over naar buiten gaat brengen.

Nieuwe producten van Apple

Afgelopen maand heeft Apple verschillende nieuwe producten gepresenteerd, waaronder de AirTags en komt het komende maand met een nieuwe iPad Pro en Apple TV 4K.