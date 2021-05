Android op tablets krijgt een speciale omgeving voor entertainment

Het uitrollen van de nieuwe entertainmentsectie voor tablets met Android begint snel en voegt alles samen dat te maken heeft met media. Dat betekent dat je straks alles met betrekking tot games, films, series en boeken op één plek aantreft. De interface heeft heel veel weg van de Google TV-vormgeving.

Android op tablets krijgt Entertainment Space

In de nieuwe omgeving staan drie tabs: kijken, lezen en spelen. De tab voor het bekijken van content lijkt het meeste op Google TV en presenteert onder meer content van apps die je op je tablet hebt staan. Denk dan aan apps als Netflix, Amazon Prime Video en meer.

De tab voor games presenteert de spellen die je op je tablet met Android hebt staan. Je krijgt tevens toegang tot aanbevelingen vanuit de Google Play Store. Bovendien staan er games in de lijst die je niet hoeft te downloaden, die dus ondersteuning aanbieden voor Instant Play. Google Stadia lijkt hier niet vertegenwoordigd te zijn.

De tab voor het lezen van content haalt uit alleen boeken uit de Google Play Books. Je krijgt aanbevelingen te zien over boeken in de downloadwinkel van Google, maar niet van andere populaire apps voor digitale boeken.

De nieuwe omgeving voor tablets met Android wordt in de komende weken eerst uitgerold in Amerika. Google laat weten dat de tablets van Walmart eerst aan de beurt zijn, daarna komen pas merken als Lenovo en Sharp aan de beurt. Het is nog niet duidelijk welke merken nog meer kunnen rekenen op de omgeving en of Entertainment Space ook naar Nederland komt.