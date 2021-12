Nu uit voorraad leverbaar: Het Grote FWD Jaarboek 2022

In deze 2022-editie van het Grote FWD Jaarboek vind je, zoals vaste lezers inmiddels gewend zijn, honderden pagina’s met de mooiste producten, de beste achtergronden en de interessantste ontwikkelingen van het voorbije jaar, én een vooruitblik naar de komende 12 maanden. De belangrijkste ontwikkelingen in mobile, smart, audio- en videoland lees je in het Grote FWD Jaarboek 2021; evenals een selectie van reviews op het gebied van muziek en film. Het Grote FWD Jaarboek 2022 heeft een luxe uitstraling en misstaat niet op de leestafel.

Het Grote FWD Jaarboek is begin december officieel uitgebracht en naar de eerste lezers verstuurd. Er is echter nog een kans ons jaarboek te bemachtigen want je kunt nu een exemplaar uit voorraad bestellen. Via deze link is het Grote FWD Jaarboek 2022 te koop voor 17,50 euro (exclusief verzending naar Nederland en België).

