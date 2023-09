FWD Magazine 99 is nu beschikbaar!

In dit nummer krijg je bovendien een volledig overzicht van de nieuwe EISA Awards. Welke soundbars, tv’s, AV-receivers, platenspelers, versterkers en andere AV-producten zijn volgens de EISA-jury de beste van het jaar? In nummer 99 ontdek je welke producten de nieuwe referenties zijn én waarom.

Als slimme technologie het wijndrinken ontmoet, wat krijg je dan? Een wijnkast met heel wat handige functies! In dit nummer kijkt onze smarthome-expert Martijn een duurder maar ook geavanceerd model van ATAG. Mét Vivino-integratie. Maar werkt het ook echt?

De redactie trok daarnaast naar de plechtige opening van het Audio Expert-kasteel, een uniek project om de allerbeste hifi- en home theatre-oplossingen in knap kader te presenteren. Wie we daar tegen het lijf liepen? Wat dacht je van Dan Pidgeon, de CEO van McIntosh. In nummer 99 lees je ons verslag van een eerste ontdekkingstocht doorheen het kasteel en een interview met de grote baas van het merk met de blauwe VU-meters. Meer leesvoer?

We spraken in de zomer met Quartz AV, invoerder van subexperts JL Audio, over het nut van een of twee subwoofers bij een stereo-opstelling. Ja, zelfs bij grote vloerstaanders houdt het steek, zoals we ontdekten tijdens een luistersessie met de exclusieve (en gigantische) DALI KORE-torens bij Audio TV Centrum in Eindhoven.

In FWD Magazine nummer 99 vind je verder nog reviews van de Onkyo TX-RZ50, de Thorens TD 204, de True X-soundbar van Yamaha, Philips 55OLED808, Panasonic TX-MZW2004 en de KEF R3 met META-technologie. Niet te missen dus!

