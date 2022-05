Spike is vanaf vandaag, 24 mei, vervangen door Paramount Network. Beide zenders vallen onder Paramount Global en de eigenaar geeft als reden voor het vervangen van de zender de veranderende behoefte en de voorkeuren van de kijkers anno 2022. Lees je tussen de regels door, dan weet je dat het alles te maken heeft met de aankomende streamingdienst SkyShowTime, dat van dezelfde eigenaar is.

De beste Hollywood films. Elke ma t/m vrij 20:30 bij #ParamountNetwork. Ziggo #16 KPN #13. — Paramount Network Nederland (@ParamountNetNL) May 23, 2022

Spike was beschikbaar in het basispakket van vrijwel alle Nederlandse tv-providers, zoals Ziggo (kanaal 16), KPN (kanaal 13), T-Mobile, Canal Digitaal, Delta en Caiway. Bij alle providers is Spike nu vervangen door Paramount Network op hetzelfde kanaal. En de nieuwe zender pakt meteen uit met films en series die onder Paramount vallen. Zo kijk je vanavond de film Sonic the Hedgehog, morgenavond Gemini Man, donderdagavond The Boy in the Striped Pyjamas en vrijdagavond beide Teenage Mutant Ninja Turtles-films. Heb je dus een keer niets te doen op een avond, dan weet je dat de filmzender altijd wel een vrij recente film laat zien. Ook onder andere series als CSI, Elementary en Star Trek Discovery zijn de komende week te zien.

Voorproefje voor SkyShowTime?

De verwachting is dat Paramount Network straks het uithangbord van de nieuwe streamingdienst SkyShowTime gaat zijn. De nieuwe streamingdienst moet later dit jaar lanceren in Nederland.