Streamingtips #46 – Fire of Love, The Crown en Don’t Worry Darling

Falling for Christmas (Netflix)

Actrice Lindsay Lohan is na heel veel jaren terug en dat doet ze middels een kerstfilm. Het seizoen voor foute kerstfilms op streamingdiensten is weer geopend en Falling for Christmas is een ontzettend zoetsappig verhaal over iemand die door een ski-ongeluk aan geheugenverlies lijdt. Dat kon deze dame ook wel gebruiken… Pas op voor je tandglazuur, maar als je lekker even wil wegzwijmelen bij een film in ultra-kerstsferen, dan is Falling for Christmas een aanrader.