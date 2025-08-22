Streamingtips #34 – Peacemaker, Fall for Me en The Silent Hour

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
Fall for Me (Netflix)
In Fall for Me zoekt Lilli haar zusje op in Mallorca, maar als die verloofd blijkt te zijn, schrikt Lilli nogal. Ze gaat op onderzoek uit en komt daarbij de Duitse clubmanager Tom tegen, met wie ze meteen een enorme aantrekkingskracht heeft. Een affaire volgt, maar het is de vraag of Lilli doorheeft waar ze in verzeild is geraakt.
Peacemaker (HBO Max)
De superheldenserie met John Cena in de hoofdrol en de populaire regisseur James Gunn aan het roer is terug. In het tweede seizoen blijft Peacemaker er hevig van overtuigd dat wereldvrede haalbaar is. Maar hij weet ook dat hij dat niet alleen afkan. Green Lantern zou zelfs zijn opwachting maken in dit seizoen.
Billy & Molly: An Otter Love Story (Disney+)
In Schotland woont Billy met Susan in een huisje aan de zee, het is er prachtig. Op een dag komt er een babyotter in hun leven en uiteindelijk worden Billy en Molly, zoals hij haar noemt, dikke vrienden. Een bijzonder verhaal over een vriendschap die op geweldige wijze is vastgelegd in deze documentaire.
Mr. & Mrs Murder (Disney+)
Nog een documentaire, maar dan met een heel andere inslag. Mr. & Mrs. Murder gaat over een man die is verdwenen nadat hij op eenden ging jagen. Er werd gedacht dat een alligator hem te pakken had, maar als zijn vrouw ineens met zijn beste vriend trouwt, wordt er toch naar een heel andere oorzaak van zijn dood gekeken.
The Silent Hour (Amazon Prime Video)
In deze actiethriller spelen Joel Kinnaman en Mekhi Phifer de rollen van Frank Shaw en Doug Slater. Wanneer Shaw door Slater wordt gevraagd te tolken, wordt hij in een ellendige situatie meegetrokken en komt hij met de getuige van een brute moord, gespeeld door Sandra Mae Frank, vast te zitten in een verlaten gebouw.
