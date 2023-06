Streamingtips #23 – Creed III, Avatar: The Way of Water en The Idol

Beau en Michiel in Amerika (Videoland)

De Verenigde Staten was ooit een soort beloofde land, maar inmiddels is er veel veranderd. In deze reeks gaan Michiel Vos, Amerika-expert, en Beau van Erven Dorens, presentator, op pad in het land van de tegenstrijd. Dat doen ze door het te hebben over politiek, arm en rijk, maar ook de glamour van Hollywood, sport en de mooie natuur die de VS ook rijk is.