Streamingtips #19 – Clark, Bosch: Legacy en I am Bolt

Disney Gallery: Star Wars: The Book of Boba Fett (Disney+)

Hoewel het al even geleden is dat The Book of Boba Fett verscheen en aan zijn einde kwam, zien we in de docu Disney Gallery hoe die mooi gemaakte Star Wars-serie tot stand kwam. Eerder verscheen er al een Disney Gallery over The Mandalorian die enorm sterk was en datzelfde belooft de variant over The Book of Boba Fett ook te worden. Dat komt omdat ook echt de daadwerkelijke cast en crew aan het woord komen, plus wederom nieuwe baanbrekende technologieën om de special effects mogelijk te maken.