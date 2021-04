Streamingtips #15 – Shadow and Bone, Zero en Hitler Youth

Shadow and Bone (Netflix)

Shadow and Bone is een verfilming van een boekenserie die geschreven is door Leigh Bardugo. In het eerste boek kom je terecht in het zogenaamde Grisha-universum. Dat is een wereld waarin verschillende mensen beschikken over verschillende vaardigheden. In de echte wereld zou je dat omschrijven als magie, maar in deze wereld wordt het ‘small sciences’ genoemd. Het boek is immens populair onder jongeren die gebruikmaken van Tumblr en TikTok. Het hoofdpersonage is Alina. Ze is een kaartenmaker die ontdekt dat ze een speciale gave bezit. Met die gave kan ze voorkomen dat de wereld opgeslokt wordt door pure duisternis die The Fold genoemd wordt.