Streamingdienst Apple TV Plus wijzigt naam naar Apple TV

De eigen streamingdienst van Apple ondergaat een naamswijziging. Apple TV Plus (Apple TV+) heet voortaan anders. De streamingdienst gaat voortaan door het leven als Apple TV, maar is dat wel zo handig? Ook de mediaspeler van Apple heeft de naam Apple TV. De tijd zal het ons leren, maar we verwachten dit jaar nog een nieuwe mediaspeler van Apple, dus wellicht ondergaat dat model een naamswijziging om het duidelijk te houden voor de consument.

Apple heeft voor oktober namelijk nogal het nodige in petto voor ons als we de geruchten mogen geloven. Vorige maand maakten we al kennis met de nieuwe iPhone 17-serie, maar ook de Macbook M5 Pro, iPad Pro M5 en een Apple TV 2025 mogen we (onder andere) nog verwachten. We zijn benieuwd waar Apple ons mee gaat verblijden, want deze producten zouden nog in oktober aangekondigd moeten worden. Andere geruchten gaan over een nieuwe HomePod Mini 2, de AirTag 2 en een nieuwe Vision Pro.