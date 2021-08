Orange TV Lite laat je regulier tv-kijken zonder decoder

Volgens Orange Belgium heeft net geen 40 procent van de Belgen een abonnement op een betaalzender of streamingdienst om films of series te kijken. Met Orange TV Lite, het nieuwe concept van Orange Belgium, kun je nu een streamingdienst combineren met het gewone tv-aanbod. En dat zonder dat je een volledig abonnement hoeft te betalen. Je kunt tot 20 tv-zenders streamen naar je smartphone, tablet, pc en via Google Chromecast, zonder dat je een decoder nodig hebt.

Orange TV Lite met Nederlandstalige of Franstalige zenders

Orange TV Lite bied je een selectie tot 20 tv-zenders, waarbij je kunt kiezen uit Nederlandstalige of Franse zenders. Het eerste aanbod omvat 11 Nederlandstalige zenders met VTM, VTM Kids, Eén, Canvas, Play4, Play5, Play6, National Geographic, Disney Channel en FOX. Het tweede aanbod beschikt over 15 Franstalige zenders, waaronder La Une, RTL-TVi, PlugTV, TF1, France 2 en tevens National Geographic en Disney Channel. Gebruikers kunnen daarnaast programma’s opnemen en later bekijken. Je kunt streamen naar diverse apparaten en je kunt de app op vijf apparaten installeren voor het hele gezin. Je kunt streamen via wifi, maar ook via 4g in België en Europa. Via de Orange TV Plus-app kun je alle content bekijken. Eventueel kun je het combineren met Orange Football (10,99 euro per maand) voor wedstrijden uit de Jupiler Pro League met de drie Eleven Sports-kanalen.

Orange TV Lite is enkel beschikbaar binnen een ‘Love’- of ‘Home’-abonnement voor de prijs van 8,50 euro per maand. Je kunt het ook combineren met de Plus-abonnementen met ongelimiteerd vast internet en telefoongesprekken, 10 GB data en TV Lite in huis voor 58,50 euro per maand. Vorig jaar lanceerde Orange Belgium een eigen smarthomeportfolio met app.