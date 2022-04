Gratis streamingdienst FIFA+ lanceert met wedstrijden en documentaires

FIFA heeft FIFA+ gelanceerd, een streamingdienst voor de voetbalfan die geen genoeg kan krijgen van voetbalwedstrijden en documentaires. Voor 2022 alleen al belooft de voetbalbond dat er ongeveer 40.000 wedstrijden live te zien zijn op de streamingdienst. Hierbij gaat het om 29.000 voetbalwedstrijden van mannen en 11.000 voetbalwedstrijden van vrouwen. De live wedstrijden worden uitgezonden vanaf de hele wereld, dus wil je een live wedstrijd volgen van de andere kant van de aardbol, dan is dat ongetwijfeld mogelijk. Ook jeugdwedstrijden zijn te zien en de voetbalbond belooft ook wedstrijden uit competities die je voorheen nog nooit gezien hebt.

Naast de 40.000 wedstrijden die live te zien zijn in 2022 is er ook het archief. Hier kun je iedere WK-wedstrijd die ooit gespeeld is terugzien, tot aan de jaren 50 aan toe. Op dit moment zijn er 2.500 oude wedstrijden te zien, maar ze beloven dat er continue ‘nieuwe’ oude wedstrijden toegevoegd zullen worden.

FIFA+ Originals

Daarnaast wordt FIFA+ ook de plek voor al het voetbalnieuws. Je kunt volop data inzien van 465 voetbalcompetities over de hele wereld en nieuws lezen van alle gebeurtenissen in de voetbalwereld. Tot slot zijn er ook FIFA+ Originals. Originele voetbaldocumentaires die speciaal voor FIFA+ zijn opgenomen. Zo kun je starten met Ronaldinho: The Happiest Man in the World, Croatia: Defining a Nation of het eerste seizoen van Academies, die gaat over de jeugdopleiding van RSC Anderlecht. Het moet dus echt een plek worden voor al je entertainment omtrent voetbal.

FIFA+ is beschikbaar voor pc’s en mobiele apparaten en ongetwijfeld komen er ook volop apps voor smart-tv’s beschikbaar. In eerste instantie is de nieuwe streamingdienst in het Engels, Frans, Duits, Portugees en Spaans te zien. In juni volgen er nog zes nieuwe talen. Gratis aanmelden en de app voor Android of iOS downloaden kan via de website van FIFA+.