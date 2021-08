Cloudgaming komt naar Xbox Series X en Xbox One

Microsoft heeft tijdens Gamescom 2021 aangekondigd dat cloudgaming naar zijn Xbox Series X/S- en Xbox One-consoles komt. Hiermee kun je games streamen, waarbij het niet langer nodig is om ze eerst te downloaden. Je hebt er wel een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement voor nodig.

Mensen met een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement kunnen straks meer dan 100 spellen spelen vanuit de cloud. Het feit dat er niet eerst een downloadtijd aan de games vastzit, betekent dat je bijvoorbeeld direct een game kunt gaan spelen die je vrienden op dat moment aan het doen zijn, maar ook dat je spellen makkelijker kunt uitproberen voordat je ze volledig installeert.

Cloudgaming op Xbox Series X

Je hebt toegang tot meer dan 100 spellen om uit te kiezen. Later komen er ook nog nieuwe generatie-spellen bij die je dankzij cloudgaming ook op Xbox One kunt spelen, zoals Microsoft Flight Simulator en The Medium. Het is voor het eerst dat Microsoft cloudgaming op zo’n grote manier lanceert. Je kunt een cloudgame herkennen binnen Xbox Game Pass aan het icoontje met het wolkje. Vervolgens hoef je alleen op de knop met de wolk met Play te drukken om een spel direct te spelen, zoals Minecraft Dungeons of Sea of Thieves.

Helemaal een grote lancering is het echter niet direct. In eerste instantie hebben alleen gamers binnen het Xbox Insider-programma toegang tot de streambare games. Het gaat dan ook om een testfase, dus Microsoft verwacht feedback om de mogelijkheid nog tot in de puntjes aan te passen. Wanneer die beta precies live gaat, daarover doet Microsoft op dit moment nog geen uitspraken.

1080p

Wel geeft het aan wat de hoogste gamekwaliteit is. Het schrijft: “Om een ​​ervaring van de hoogste kwaliteit te garanderen op de meest uiteenlopende apparaten, ondersteunen we tot 1080p en met 60 fps, net als Xbox Cloud Gaming (bèta) op pc’s, telefoons en tablets.” Nieuwsgierig welke games allemaal beschikbaarheid zijn voor cloudgaming? Bekijk dan hier de bibliotheek en kies bij Filters voor Cloud-delivery.

Xbox Game Pass Ultimate is een abonnementsvorm binnen het Xbox Game Pass-programma en kost 12,99 euro per maand. Cloudgaming moet rond de feestdagen beschikbaar komen met iedereen die een Ultimate-abonnement heeft.